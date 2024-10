Opere pubbliche, la cartolina da 77 milioni

Approvato in giunta il Piano triennale delle opere pubbliche che con un investimento di 77 milioni di euro ridisegnerà Riccione dal centro alle periferie. Nella lunga lista degli interventi, da realizzare tra il 2025 e il 2027, spiccano l’arredo urbano di viale Ceccarini, il lungomare sud, la strada di collegamento tra la rotatoria delle maschere e il porto, nonché il completamento del lungorio, il ponte sul Marano in viale D’Annunzio e la rotatoria all’incrocio con viale Angeloni. Poi il nuovo parco naturalistico lungo il Marano e il completamento del nuovo museo alla vecchia fornace e dello Spazio Tondelli.

Numerosi gli interventi di riqualificazione di strade e marciapiedi, asili, scuole e palestre. Una miriade di opere da mettere in cantiere all’insegna dell’ambiente, sicurezza e valorizzazione e che, come sottolinea la sindaca Daniela Angelini "rappresentano un impegno concreto verso il rinnovamento urbano, la valorizzazione del patrimonio pubblico e una qualità di vita più alta per i residenti. Una città insomma più moderna, più verde e più inclusiva".

Si parte nel 2025 con un budget di 22,9 milioni di euro, per proseguire nel 2026 con 32,3 milioni e nel 2027 con altri 21,6 milioni. In primo piano l’attesissimo restyling di Viale Ceccarini, affidato ai settori Ambiente e Urbanistica. Il primo stralcio dei lavori, da mettere in cantiere a gennaio e da ultimare prima dell’estate, interesserà il tratto tra viale Milano e il lungomare. L’opera, da completare nel 2027, costerà in tutto 8,7 milioni. Sempre l’Urbanistica investirà altri 3,1 milioni di euro nei prossimi due anni per il nuovo lungomare sud con pista ciclopedonale attraverso una barriera verde separata da viale Torino. "Si tratta di progetti che, oltre a dare un nuovo volto alla nostra città, rafforzeranno la sua capacità di essere sostenibile, accessibile e accogliente per tutti", sottolinea l’assessore Christian Andruccioli. Va nella direzione della sicurezza la rilevante ristrutturazione del ponte su viale D’Annunzio, opera da 1,7 milioni, da mettere in cantiere dopo l’estate per eliminare le importanti criticità emerse di recente. La viabilità del viale sarà rivista attraverso la nuova rotatoria all’incrocio con viale Angeloni. Strategica sarà anche la nuova arteria da un milione di euro che dalla rotonda delle maschere in viale Vittorio Emanuele si allaccerà a viale dei Mille, fluidificando il traffico tra l’A14 e il porto, dove dopo la riqualificazione di viale Parini è prevista quella del Bellini. Sempre in tema di Lavori pubblici il Triennale prevede 2,7 milioni di euro per la manutenzione delle strade e di 1,5 milioni per i marciapiedi, da aggiungere ai lavori di manutenzione straordinaria di norma affidati a Geat. "Questo piano non si limita solo a riqualificare i luoghi più iconici _ osserva l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola_, ma tocca ogni angolo di Riccione. Abbiamo progettato interventi capillari che miglioreranno viabilità, sicurezza e verde urbano".

Nives Concolino