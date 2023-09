Opere pubbliche, la giunta al rush finale

Vecchia fornace, maxi-intervento alla scuola Ferrarin, messa in sicurezza del porto, riqualificazione dello stadio, strada di gronda, lungomare di Igea Marina, piano delle asfaltature stradali. Tanti i lavori avviati e in partenza sul territorio comunale. È il rush finale del mandato amministrativo (a giugno si torna alle urne). E non per caso il sindaco Filippo Giorgetti, elencando le opere partite e in partenza, in parte ma non tutte finanziate dal Pnrr, ha confermato la propria volontà di ricandidarsi per "completare il lavoro".

Per punti. Edilizia scolastica. In fase di pubblicazione, l’affidamento lavori della scuola Ferrarin. Un intervento da quasi 3 milioni di euro nel contesto del Pnrr, a cui si aggiunge l’altra grande opera in tema di scuola: la nuova primaria che sarà costruita in luogo dell’ex centro tennis di Bellaria, ormai dimesso da anni; un progetto da 4,3 milioni di euro. Il nuovo plesso sarà ultimato nel 2026 e prenderà il posto delle attuali Pascoli e Carducci.

Fronte del porto. Pubblicato il bando – che scadrà a inizio ottobre – che porterà, dentro a un accordo quadro del valore di quasi 5 milioni, a lavori per oltre 2 milioni per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza del porto, col prolungamento del molo di levante. Un nuovo ‘pennello’ di scogliere che ha ottenuto un cospicuo finanziamento regionale da 850.000 euro.

Strade. Già aggiudicato il bando per la manutenzione straordinaria delle strade nel periodo 2023 – 2027, per un valore di quasi 5 milioni. Poi la strada di gronda in zona Colonie, che trasformerà la viabilità in ingresso da Sud a Bellaria Igea Marina, migliorando appetibilità ed accessibilità dell’area, anche sul lungomare. Il bando per la prima tranche vale 1,6 milioni di euro, su un importo complessivo dei lavori di a 4 milioni.

Vecchia fornace. A inizio agosto affidato il primo grande intervento di rigenerazione che interesserà il monumento di archeologia industriale, per circa 4.230.000 euro finanziati dal Pnrr. Lavori che, entro il 2026, garantiranno l’ulteriore messa in sicurezza della struttura e restituiranno alla collettività alcune parti interne del manufatto, salvaguardando e valorizzando, quindi senza demolizione o ridimensionamento, la ciminiera.

"Il Comune a inizio di questo mese – spiega Giorgetti – ha inoltre avanzato la propria candidatura rispetto al bando nazionale ‘sport e periferie’: sul piatto, per quanto riguarda la nostra città, interventi per circa un milione di euro per la riqualificazione dello stadio ‘Nanni’, con rifacimento del campo sportivo ed efficientamento energetico secondo canoni moderni di sostenibilità".