Opere pubbliche, tasse e bilancio di previsione negli ordini del giorno

Intenso ordine del giorno per il consiglio comunale fissato per questo pomeriggio di oggi alle 14,30. Dopo le comunicazioni del presidente, al primo punto approvazione e modifica del programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025, ed elenco annuale dei lavori svolti nel 2023. Poi conferma delle aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef per l’anno 2024. Conferma di aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione per l’Imposta municipale unica (Imu). Modifiche al regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale e del canone unico dei mercati ambulanti. Determinazione degli importanti per il 2024 dei gettoni di presenza da corrispondere ai componenti del consiglio e delle commissioni. E l’indennità di funzione del presidente del consiglio. Ancora, l’approvazione del bilancio di previsione 2024-2026.