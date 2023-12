"Opposizione via dall’aula?. Una scena poco edificante"

"Noi ci assumiamo la responsabilità di governare, loro no". Riziero Santi, segretario del Pd, contrattacca la minoranza dopo la plateale protesta andata in scena durante il consiglio comunale. La minoranza è uscita dall’aula non prima di avere sventolato la scritta ‘Basta tasse’ contro l’introduzione dell’addizionale Irpef. Nel frattempo un folto pubblico arrivato per l’occasione attaccava alcuni esponenti della maggioranza. "Scene davvero poco edificanti di una destra che, di fronte all’assunzione di responsabilità delle scelte per la città, scappa a gambe levate, e un centrosinistra che invece sta li, a discutere, si confronta, motiva e contribuisce a migliorare le scelte. Brutta pagina per una minoranza che lascia l’aula insultando gli avversari e sottraendosi al confronto, bella pagina per la coalizione Angelini che si rafforza, serra i ranghi e va avanti come un treno ad alta velocità".

A raccontare gli insulti ricevuti è stato anche Marco De Pascale consigliere di 2030, che ammette di essersi sentito dare del "ladro" peraltro da una persona "parente stretto di una consigliera dell’opposizione". Altro che "‘composta uscita dalla sala’ e ‘pacata protesta contro le tasse’, come senza vergogna l’ha definita il segretario delle civiche di destra. Ebbene tra chi ci urlava ‘ladri’, chi puntava il dito, chi rosso di rabbia scatenava il suo odio sputando parole di fuoco, c’è stato chi si è distinto per pacatezza’ e ‘compostezza’", ironizza De Pascale. Il consigliere di 2030 non usa mezzi termini quando scrive: "Vergognatevi tutti, consiglieri e ultras. Avete trasformato la dialettica politica in una perenne guerriglia. Ma non vincerete, ne sono certo; sono convinto che questa città abbia sviluppato gli anticorpi contro il vostro rancoroso veleno". Intanto Santi guarda avanti. "Con il ripristino dell’addizionale Irpef, allineandoci con tutti gli altri comuni della provincia, ci siamo impegnati a sottoscrivere un ‘Patto del fare’ con i riccionesi. La spesa futile sarà sostituita dalla spesa utile. La spesa in tappetini, sotto cui nascondere la polvere, sarà sostituita da spesa per investimenti dichiarati e verificabili. Partiremo dalle grandi opere, necessarie ai riccionesi e a ridisegnare l’immagine che offriamo ai nostri ospiti e che riguardano la rigenerazione urbana della città".