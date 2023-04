Ora Cecchetto alza il volume "Certa politica non vede rosa"

Per il suo settantunesimo compleanno, Claudio Cecchetto ha deciso di farsi un regalo speciale. Oggi debutta la nuova radio web contrassegnata dal suo storico simbolo: la sagoma di un volto con cuffie su sfondo giallo rosso. Da poche settimane ambassador di Visit Romagna, Cecchetto ha lanciato la Notte Rosa, Pink fluid. Incurante delle polemiche scatenate da alcuni politici di opposizione, tira dritto. La nuova radio cosa proporrà? "Non so bene cosa farò, ma so cosa non farò. Proporrò cose che non esistono. I contenuti faranno la differenza non i dj. Trasmettendo dediche create con l’intelligenza artificiale. Quando abbiamo iniziato a fare radio si badava a soddisfare l’ascoltatore, ora sento persone che lavorano come impiegati. Ai miei amici del cinema, della televisione e del web ho chiesto di registrare dei messaggi senza svelare il nome, che sarà scoperto dagli ascoltatori. Tra i più riconoscibili Gianni Morandi, Fiorello e Jovanotti, Alessia Marcuzzi, Elena Sofia Ricci, Edoardo Leo e Max Biagi. Con loro i personaggi del web come Alice De Bortoli, Justine Mattera e altri, in tutto sono centotrenta, ma conto di arrivare a trecento". La radio, che conta su due registi e ha sede a Milano, si può ascoltare sul sito www.radiocecchetto.it, sull’App da scaricare sia in Android che Ios per i dispositivi mobile. "Vuol essere una radio diversa, libera, fatta da chiunque abbia tanta voglia di trasmettere da tutt’Italia. Basta avere un computer e un microfono e io lo mando in onda, affittandogli un’ora per il programma. Devolverò l’incasso in beneficenza e se ci sarà molta richiesta faremo una specie di asta". Sulle polemiche della Notte rosa aggiunge: "Mi sembra inopportuno che la politica entri in scelte artistiche. C’è solo una voglia di divertire le persone e comunicare che la Notte Rosa è un’esclusiva. Per il resto sono contento del nuovo ruolo, perché ho trovato persone che mi danno fiducia". La Notte Rosa diventa Pink fluid. Cavalca le mode? "Al di là del fatto di celebrare i Pink Floyd che amo e che adesso festeggiano il cinquantennale di Dark side of the Moon, è un gruppo che rappresenta la musica, prerogativa dell’Emila-Romagna che si è inventata il liscio. Citando i Pink Floyd credo di celebrare la musicalità della Romagna". Cosa farà come visit ambassador? "Me lo chiedono tutti, posso solo coadiuvare sindaci, assessori, portare mie idee e, se serve, pareri. Faccio quello che avrei fatto da sindaco, ossia pensare al territorio che vive soprattutto di turismo".

Nives Concolino