"C’è stato scippato un anno di legislatura. Ora è vietato perdere tempo". Riziero Santi, segretario del Partito democratico, fa il punto di un’amministrazione appena rientrata in municipio e già sotto il pressing di categorie, comitati e opposizioni.

Santi sente la pressione?

"C’è una grande aspettativa in città e noi stiamo lavorando per dare il massimo. Vorrei anche ricordare che sono passate appena due settimane dalla sentenza del Consiglio di Stato. Comunque sia niente alibi, ma tanto impegno come quello per realizzare un Capodanno degno di questo nome. A breve faremo un’importante variazione di bilancio che coinvolgerà anche il settore turismo".

Problemi con i conti?

"No, stiamo facendo una spending review già impostata in passato per dare equilibrio. Pensiamo anche al benessere dei riccionesi, all’ambiente, alle famiglie e all’economia cittadina".

C’è qualcosa che la preoccupa?

"Adesso non possiamo permetterci di sbagliare. Ci sono errori, anche commessi da noi, da recuperare. Ci sono rimasti solo tre anni di legislatura che è un tempo ridotto per incidere su una città intera sul fronte dei grandi investimenti. Non c’è solo viale Ceccarini, c’è una città intera, inclusi i quartieri, che attende risposte. Serve uno sforzo gigantesco, ma possiamo farlo".

Pensa davvero di vedere i primi cantieri in viale Ceccarini l’anno prossimo?

"Partiamo con il porto. Poi c’è il tema delle risorse da trovare. Per viale Ceccarini non si può pensare a un restyling. Serve un’idea nuova di centro città. E’ la scommessa da vincere".

Passiamo al turismo. Non è che vi state incartando sul rimpasto di giunta?

"Dalle dimissioni di Garulli sono passati solo cinque giorni. La sindaca ci sta mettendo mano e a breve sarà tutto chiaro sia nei nomi che nelle deleghe. Non ci sarà molto da attendere. Noi attendiamo curiosi"

Avete fatto un pensierino alla poltrona del turismo?

"Noi rispettiamo gli equilibri nella coalizione. Il nostro pensiero va nella direzione di far lavorare la giunta e la coalizione. Siamo collaborativi e pronti a metterci a disposizione. Il lavoro va fatto insieme"

Il tempo stringe.

"Dobbiamo fare bene e presto e non solo per il rimpasto, su tutto. Dobbiamo recuperare i ritardi accumulati, un po’ nostri ma soprattutto di chi ha usato la clava per interrompere la legislatura".

Volete un cambio di passo anche nella macchina comunale, ma le figure sono quelle e non si cambiano. Come farete?

"Motivazione. Per fare lavorare bene il personale, e non mi riferisco solo a quello dirigenziale, dobbiamo motivarlo. Valorizzare l’apparato è una priorità".

C’è l’incognita Farinelli, tornerà?

"Ripeto, va motivato il personale poi si passerà a un riassetto dirigenziale che andrà definito con la squadra di governo che dovrà essere coesa. A definire le deleghe ci penserà la sindaca".

Il Pd che ruolo vuole giocare?

"Noi collaboreremo e sosterremo la sindaca".

Andrea Oliva