Ora i testi si ritirano senza la cedola Basta burocrazia per 6mila famiglie

Basta file negli uffici per ritirare le cedole con cui acquistare gratuitamente i libri dei figli in prima elementare. Per l’anno didattico 2023-24 arriva la rivoluzione digitale. Non c’è bisogno di scomodare l’intelligenza artificiale. Più semplicemente quest’anno il Comune ha deciso di eliminare il vecchio meccanismo che prevedeva di accedere agli uffici comunali per ottenere le cedole con cui ritirare i testi per il figlio atteso al primo giorno di scuola in prima elementare. Da quest’anno il processo verrà digitalizzato. Il genitore potrà presentarsi direttamente in libreria e ritirare i testi. Verranno coinvolte dalla nuova procedura circa 6mila famiglie. Addio a più di 20 mila cedole cartacee. Con la digitalizzazione della procedura oltre alle famiglie avranno vita più semplice gli uffici comunali e anche le librerie convenzionate. Ne trarranno un vantaggio anche le stesse scuole visto che le vecchie procedure richiedevano mesi di lavoro.

Intanto è caccia ai contributi per acquistare i libri. Torna anche quest’anno l’iniziativa della Regione che consente di ottenere un aiuto economico. L’iniziativa è rivolta agli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado, o che non abbiano superato i 24 anni di età, tranne i casi di disabilità certificata, la cui famiglia si trovi in condizioni economiche disagiate. Dal 5 settembre alle 18 del 26 ottobre 2023 i cittadini potranno presentare le domande di beneficio esclusivamente on line all’indirizzo https:scuola.er-go.it.

"Il caro scuola – dice la vicesindaca Chiara Bellini (foto)– non può e non deve incidere sul diritto allo studio. Per questo l’amministrazione comunale mette in campo alcuni supporti con l’intento di sostenere le famiglie nell’acquisto di libri di testo e materiale didattico. Da una parte, grazie al sostegno della Regione, saremo in grado di supportare le famiglie più in difficoltà e, dall’altra, eliminando le vecchie cedole librarie, garantiremo le modalità migliori di acquisizione gratuita dei testi per le primarie di primo grado. Sono risposte concrete, seppur parziali, che vanno in una direzione chiara, la salvaguardia del diritto allo studio. Una difesa che anche a livello nazionale andrebbe sostenuta. Il rischio è che a fare la differenza non siano più l’impegno e le capacità, ma la condizione economica della famiglia".

a. ol.