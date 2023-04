Ora il Comune va di corsa "Piano spiaggia entro l’estate"

"Ora dobbiamo tutti correre, se non vogliamo arrivare alla fine dell’anno con l’acqua alla gola ed esposti alle conseguenze che il mancato rispetto della direttiva comporta". L’assessore Roberta Frisoni guarda al da farsi consapevole che il Comune non ha atteso le sentenze, ma si è portato avanti. "Abbiamo cercato di accelerare sulle partite di nostra competenza, a partire dal nuovo piano dell’arenile, strumento urbanistico che come ovvio dovrà intrecciarsi ed integrarsi con le evidenze pubbliche". A Palazzo Garampi si sono dati tempi stretti. "Vogliamo arrivare all’estate con il nuovo piano pronto, in modo da avviare il percorso partecipativo, raccogliere le diverse osservazioni, e approvare definitivamente lo strumento che consentirà di stimolare la rigenerazione della spiaggia anche in coerenza con il Parco del Mare. Sarà soprattutto l’opportunità per i privati di investire sull’innovazione del prodotto turistico".