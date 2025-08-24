"Ora illuminiamo la nuova passeggiata"

La suggestione della nuova passeggiata a mare di Bellaria Igea Marina, inaugurata a giugno con tanto di fuochi d’artificio e fiaccolata sulle barche, non si esaurisce con la vista sull’orizzonte. Ora riemerge una questione rimasta in sospeso: quella dell’illuminazione serale. A rilanciarla è Andrea Silvagni, consigliere del Partito Democratico, che parla di un’opera tanto amata quanto incompleta. "La nuova passeggiata sul mare è apprezzata da tante persone – osserva – ma non è fruibile di sera. Il motivo? Mancano delle luci che possano illuminare il percorso. La nostra proposta? Dei piccoli faretti da installare lungo il tragitto, sul modello di altre darsene". Un suggerimento che non ignora le esigenze dei lavoratori del mare: "Ovviamente – precisa Silvagni – tutto andrebbe fatto nel pieno rispetto dei portuali e delle barche che entrano ed escono dal porto, evitando una forte illuminazione che possa disturbare la navigazione". Il prolungamento del molo di levante, costato 2,4 milioni di euro e costruito con 25mila tonnellate di massi ciclopici, è nato come scudo contro le burrasche, ma si è trasformato in un luogo di socialità. Foto, selfie, passeggiate: il ‘pennello’ è diventato in pochi mesi un punto d’attrazione. "Proprio per questo – insiste Silvagni – chiediamo al Comune di riflettere: si tratta di sicurezza, ma anche di bellezza e vivibilità".

Un appello che trova sponda in Gianni Giovanardi, di Obiettivo Comune: "Ogni giorno il molo viene preso d’assalto da turisti e cittadini. Poter estendere la fruizione anche di sera farebbe solo bene alla città. Se il Comune prenderà misure in questa direzione, noi saremo favorevoli". Oggi che il molo è realtà, si tratta di completarlo con un dettaglio che non è marginale. E forse, alla luce discreta dei faretti, il mare di Bellaria potrebbe raccontare ancora meglio il suo ’abbraccio’ alla città.

a.d.t.