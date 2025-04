Ora la multa arriva via Pec: "Così risparmiamo sui costi"

La multa? È meno costosa, se arriva via Pec. Il Comune di Riccione prova ad indorare la pillola degli automobilisti in attesa di ricevere una sanzione. L’amministrazione comunale annuncia infatti l’utilizzo della piattaforma Send per la notifica dei verbali eseguiti dalla Polizia locale per violazioni al codice della strada. Il vantaggio è doppio: si risparmiano tempo e costi. "Per i destinatari muniti di domicilio digitale – spiega il Comune – la notifica avverrà via Pec. I destinatari non muniti di domicilio digitale riceveranno sui canali digitali conosciuti (App Io, mail e Sms se registrati su Send) una prima comunicazione per visualizzarlo o scaricarlo entro 5 giorni. Chi non accede entro il termine sopra indicato, chi non ha attivato il servizio sull’App Io, non ha un domicilio digitale registrato, o non ha fornito i propri recapiti sulla piattaforma Send, riceverà la comunicazione attraverso la classica raccomandata, ma con un costo di notifica superiore" chiarisce l’amministrazione comunale. Come funziona la novità annunciata dal Comune? Ricevuta la comunicazione, è possibile facilmente accedere all’atto notificato: è sufficiente cliccare sul link presente nella comunicazione digitale, oppure inquadrare il codice Qr con la fotocamera del telefono nel caso sia cartacea. Si verrà indirizzati al sito Send (https://notifichedigitali.it/), al quale si potrà accedere con il proprio Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o Cie (Carta d’Identità Elettronica). Per i cittadini che non hanno accesso agli strumenti digitali, o che hanno meno dimestichezza con le nuove tecnologie, sono stati attivati dei punti di ritiro Send presso i Caf.