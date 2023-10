"Ora la politica deve smettere di litigare"

Deporre le armi e operare all’unisono per non danneggiare Riccione. È l’appello delle categorie economiche che raccolgono l’invito del Carlino, rivolto alla politica riccionese, a siglare una tregua per il bene della città. Messaggio recepito da alcune correnti politiche, che devono tramutarsi in fatti. "In questa particolare gestione della città avremmo bisogno che i protagonisti della politica prendessero in mano il calumet della pace e che come gli indiani si sedessero o intorno al fuoco a ragionare per il bene di Riccione – attacca Bruno Bianchini, presidente di Federalberghi –. Avremo poi modo di riprendere il confronto con enfasi, ma in modo meno aggressivo". Su quest’onda il direttore Luca Cevoli: "Se si va avanti così, vuol dire che il problema non è Riccione, ma certi riccionesi che da ambo le parti anziché trovare le soluzioni intervengono per il gusto di fare polemica. In questo clima, a rimetterci è la città. In assenza di un governo occorre stringersi, non darsi le colpe gli uni gli altri come i bambini. Serve deporre le armi, ma temo che possano essere poche le persone di buonsenso a fare quest’azione. Come albergatori abbiamo offerto tutta la nostra disponibilità alla commissaria e ai dirigenti. Ben venga l’appello del Carlino".

"Bisogna superare gli steccati di un’ideologia che non esiste più e ragionare sulle cose da fare per la città che per ripartire ha bisogno di idee nuove – sottolinea Fabrizio Vagnini della Confesercenti –. La nostra economia è basata sul turismo, dobbiamo investire per il nostro futuro e per farlo occorre ragionare su strategie a lungo termine, i personalismi non servono più. Ora abbiamo un commissario, dobbiamo dargli una mano a gestire la città". "Non giudico destra o sinistra, ma purtroppo negli ultimi anni in politica c’è stata sempre un’opposizione abbastanza cruenta, mentre dev’essere costruttiva – ammonisce Alfredo Rastelli di Confcommercio – Nei momenti di maggior difficoltà per il bene della città bisognerebbe andare nella stessa direzione, ma purtroppo non è mai così. Ci troviamo commissariati e con Riccione ferma. La città si sente abbandonata, mentre abbiamo bisogno di una programmazione". In sintonia Roberto Corbelli della Cna: "Come categorie saremmo molto felici se ci fosse un dialogo più sereno e un tavolo di lavoro permanente che ci tenga in considerazione contribuendo a pianificare il lavoro". "Vogliamo operare in tranquillità – reclama infine Bruno Bernabei di Costa Hotel – è ora di deporre le armi, per creare il minor danno possibile a Riccione in questo difficile momento. La politica si tranquillizzi".

Nives Concolino