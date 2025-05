Ora la Sums ha una nuova sede

Importanti novità in casa Sums. La Società Unione Mutuo Soccorso sta per inaugurare due nuovi e importanti spazi dedicati alla cittadinanza. Nella giornata di sabato, infatti, saranno inaugurati la nuova sede e un locale dedicato alle attività degli Over 65.

Alle 10.30, in via Gino Giacomini, verrà inaugurata la sede Sums ampiamente ristrutturata. Dopo mesi di lavori, l’edificio è stato ammodernato per offrire un ambiente più funzionale e accogliente, con una nuova e ampia segreteria al piano strada, al servizio dei soci e della comunità. L’inaugurazione sarà seguita da un brindisi augurale.

Poi alle 12 ci si sposterà in via P. Tonnini, a Palazzo Sums, dove verrà inaugurato ufficialmente il Circolo Cittadino Sums, "un nuovo punto di incontro dedicato agli over 65 di Città". La struttura verrà poi aperta al pubblico martedì 27 maggio con il tesseramento dei soci.