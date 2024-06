"Ora lavoriamo insieme per il bene della città"

Tanto fair play il giorno dopo il voto in Federalberghi. Ma la domanda che tanti si pongono è se e come cambierà la linea dell’associazione sui principali temi turistici e nelle relazioni con le altre categorie e l’amministrazione comunale. Intanto la sindaca Daniela Angelini porge la mano. "L’amministrazione comunale è aperta e disponibile a collaborare con le associazioni di categoria della città. Federalberghi rappresenta una realtà molto importante. Accogliamo l‘esito delle votazioni, e fin da ora posso dire di non avere alcun dubbio che l’obiettivo dell’associazione e quello del Comune sarà quello di impegnarsi per lo sviluppo e il bene della nostra città, nella logica di un confronto continuo".

Le reazioni non mancano, mentre il gruppo dei dieci candidati della lista guidata da Andrea Ciavatta e con Claudio Montanari, dato per futuro presidente, resta in silenzio. Ieri si sono incontrati per fare il punto dopo l’esito delle votazioni che è andato al di là delle previsioni iniziali. Difficile, prima dello spoglio, prevedere un simile esito con tutti i candidati della lista eletti in consiglio. A questo punto il nome del presidente diventa una questione interna al gruppo potendo contare su una netta maggioranza. Dopo i toni accesi che hanno preceduto le urne, è tempo per le parole distensive. Intanto Giorgio Fortunato, eletto in consiglio come Rita Lerdini, entrambi appartenenti all’altra lista, invia un messaggio chiaro ai colleghi consiglieri. "Siamo riusciti, tutti quanti, a smuovere le acque all’interno dell’associazione e degli associati. La grande partecipazione al voto è stata emblematica. Si chiedeva un’associazione meno ferma e con maggiore condivisione, una Federalberghi più vicina agli associati, e questa era una cosa che abbiamo chiesto tutti. Siamo colleghi e c’è stima reciproca. È un bel consiglio variegato. Sono sicuro che l’associazione sarà un valido interlocutore per l’amministrazione comunale, pretendendo anche di più nelle scelte turistiche".

Tra le altre categorie si accoglie l’esito del voto in Federalberghi e si attendono i risvolti. "È stata un’elezione molto sentita dagli associati vista l’affluenza – premette Alfredo Rastelli, presidente di Confcommercio –. Se il presidente dovesse essere Montanari certamente sarebbe un profilo valido, ha esperienza e mi auguro che si possa lavorare bene come fino ad oggi abbiamo fatto con il presidente uscente, Bruno Bianchini. Abbiamo costruito assieme, incluse le altre categorie, un confronto continuo. Spero che questo e la condivisione continuino in futuro". Anche se l’estate è ormai iniziata e notoriamente quando la bella stagione entra nel vivo l’attività sindacale delle associazioni cala di intensità, c’è attesa per vedere le prime mosse del nuovo consiglio di Federalberghi. "Apprendiamo dell’esito delle votazioni in Federalberghi – premete Roberto Corbelli presidente di Cna –. Personalmente sono fiducioso che si possa continuare la collaborazione avviata. Claudio, se sarà lui l presidente, lo conosco bene e da tanto tempo. Non vedo alcun problema. Ci si confronterà con serenità. Anzi, prima si comincia e meglio è".

Andrea Oliva