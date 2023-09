"Ora Riccione fa scuola anche nella musica"

Riccione per la musica è fucina di nuovi talenti. Oltre a Giovanni Cricca che ha già spiccato il volo, altre giovani promesse tentano di sfondare la cortina dell’anonimato attraverso la ‘scuola’ di Marco Bongiorno, in arte Bongi, classe 1997, apprezzato polistrumentista e produttore riccionese. Grazie al suo supporto diverse nuove leve si contraddistinguono per interessanti progetti che fanno dell’autentica arte musicale il loro punto di forza.

Chi segue in questo momento?

"Della nostra tribù, o meglio famiglia, fanno parte Beart, all’anagrafe Riccardo Bartolini, che nel 2021 è approdato a X-Factor ed è giunto in finale ad Area Sanremo, per poi aggiudicarsi nel 2022 il premio della critica al Deejay on stage, poi Vastago (Alessandro Fabbri), Emily e Michelle. Come produttore sono un po’ il collante di tutti, lavoro in studio e insieme ci lasciamo ispirare anche da altri artisti senza copiare".

Com’è nata questa scuola riccionese?

"Il tutto è nato seisette anni fa con Vastago, assieme a lui da giovanissimo, prima che entrasse in campo il digitale suonavo in una band con chitarra, basso, batteria e voce. Tramite amici nel frattempo ho conosciuto Beart, tra noi é nato un grandissimo legame, conosceva tutto il mondo hip hop nel quale siamo entrati, cercando di conoscerlo meglio".

Come supporta le nuove promesse?

"Intuito il talento dell’artista, i suoi riferimenti, la sua fonte d’ispirazione e le proprie aspettative, faccio le mie valutazioni, quindi stendo il ‘tessuto’ delle loro canzoni a livello di suono e strumenti. Con ognuno di loro mi approccio in modo diverso, cercando di identificarne anche lo stile".

Parte una nuova stagione musicale. Cos’ha in cantiere?

"Allargo il campo di lavoro a Bologna, dove mi sto trasferendo. In quanto agli artisti riccionesi continuo a lavorare sia con Beart e Vastago, quanto con Michelle ed Emily che farà un disco. Ognuno di loro è infatti impegnato in progetti di nuove canzoni, a partire da Vastago che completerà il suo Ep con altre due canzoni, le prime sono uscite prima dell’estate".

Oggi è più facile fare musica?

"Lo studio di registrazione a casa ha permesso a tante persone che non facevano musica di cimentarsi e provare. Succede in tutto il mondo, ma noi riccionesi viviamo come in un’isola felice, i nostri giovani artisti magari non sono unici, ma in una società dove la normalità è il correre loro hanno una particolare leggerezza e naturalezza, operano per amore verso la musica e non per interesse".

Nives Concolino