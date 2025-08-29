Ora Santarcangelo ha il suo mare

Ogni sera, in estate, centinaia di giovani e di famiglie scelgono di ritrovarsi in un luogo che mare non è, ma che tutti ormai chiamano così: Santarcangelo Mare. La piscina di via Falcone, trasformata dai fratelli Bordoni nel 2020 in una spiaggia urbana con pizzeria, osteria di pesce ed eventi, è diventata il simbolo di come si possa piegare l’identità di un territorio e reinventarla con coraggio. "L’azzurro e il bianco richiamano le spiagge degli anni Sessanta, i piatti di pesce e le pizze cotte la sera danno il sapore del litorale, ma qui non si sente il rumore dell’Adriatico". Eppure, il pienone è garantito. Un fenomeno locale, ma anche una lente per leggere la stagione turistica.

Perché i numeri, invece, raccontano altro: Santarcangelo di Romagna, secondo dati Istat, tra gennaio e giugno 2025, ha registrato un crollo del -21% di arrivi e quasi -19% di pernottamenti, a fronte di una provincia che nel complesso cresce. Mentre le città costiere, con tutti i loro limiti, tengono o migliorano, la collina arranca.

Eppure l’esperimento del "mare senza mare" riesce a catalizzare presenze, soprattutto dei residenti e della gente del territorio. Un successo che si spiega anche con i dati più ampi di una recente indagine di Emg different: "Almeno 8,4 milioni di italiani quest’anno hanno rinunciato alle vacanze estive, e il 69% lo ha fatto per motivi economici". Vacanze troppo care, inflazione che morde i bilanci delle famiglie che non riescono a mettere da parte i risparmi. Allora ecco che trovare il mare sotto casa diventa un valore aggiunto. Non un ripiego, ma un privilegio accessibile. Santarcangelo Mare non intercetta solo il bisogno di svago, ma anche la voglia di comunità, che non per forza deve sentirsi tale uno o due volte all’anno: che sia alla Fiera dei Becchi o quella di San Michele. "È una spiaggia simbolica dove giovani e famiglie si mescolano, dove gli eventi diventano socialità a costo contenuto", raccontano i gestori. Ed è, soprattutto, un’impresa giovanile che funziona. Santarcangelo, con il suo 6% di imprese guidate da under 35, si conferma terreno fertile per chi osa. Qui il lavoro si crea, si sperimenta, si accresce, persino in un settore come quello balneare in collina che sembrava impossibile.

E allora la riflessione si allarga. Se il turismo "ufficiale" di Santarcangelo segna rosso nei bilanci, ma Santarcangelo Mare ogni sera riempie tavoli e lettini, quale modello dovremmo prendere sul serio? Forse quello che osa l’anomalia, che porta acqua dove non c’è, che affascina proprio perché diverso. Perché la sfida non è più solo attrarre turisti di passaggio, ma trattenere i cittadini, trasformarli in frequentatori affezionati, ridare senso ai luoghi. Perchè alla fine, la domanda resta sospesa: il turismo di domani in Romagna sarà ancora fatto di statistiche e pernottamenti, o di esperimenti capaci di ridare vita alle comunità?

Aldo Di Tommaso