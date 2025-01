Ora Santarcangelo punta sulle comunità energetiche

Anche Santarcangelo punta alla svolta green. Di transizione energetica e di comunità energetiche se ne parlerà domani (in biblioteca, alle 18) al convegno curato dall’associazione Santarcangelo delle professioni. Interverranno l’avvocata e docente Valentina Maria Sessa, esperta di diritto dell’energia; il referente di Anci Emilia Romagna per l’energia e il clima Alessandro Rossi; l’assessore Luca Paganelli, che farà il punto sui progetti per Santarcangelo. Introdurranno l’incontro Maurizio Ceppini, presidente di Santarcangelo delle professioni, e l’architetto Massimo Bottini.