"Ora siamo pronti a invadere le piazze"

L’estate di Cattolica entra nel vivo e l’amministrazione comunale difende con forza il proprio cartellone di eventi, dopo le critiche piovute dagli operatori. Intnato la giunta parla delle risorse a disposizione e sulle finalità dei vari progetti artistici, alla vigilia dell’importante cartellone di serate Jazz Feeling. Il vice sindaco Alessandro Belluzzi snocciola date e presenta le sedici serate in piazza a ritmo di liscio, jazz e discomusic.

Parliamo del cartellone estivo di Cattolica, anche dopo le critiche degli albergatori ad alcuni eventi di giugno e la richiesta di partecipazione sull’uso della tassa di soggiorno?

"Come amministrazione comunale abbiamo costruito un’offerta primavera-estate su alcuni punti come ad esempio la realizzare di eventi che producono contemporaneamente incoming turistico e ritorno di promozione per Cattolica, ma anche altri intrattenimento per chi è in città".

Ora state intensificando gli appuntamenti dal vivo e nelle piazze, riprendendo anche la tradizione del ballo. Di cosa si tratta?

"Ogni martedì sera offriremo orchestre di liscio dal vivo in piazza Mercato con la possibilità di ballare all’aria aperta, quindi il giovedì sera JazzFeelling in piazza Roosevelt. Si inizia domani alle 20.30 con Le strade del jazz, ad agosto faremo discomusic anni ‘90 in piazza Primo Maggio. Non credo che sia una cosa da poco conto offrire oltre 16 concerti gratuiti in piazza, con una programmazione di così alto livello, lasceremo un segno nei nostri ospiti".

Poi ci sono gli appuntamenti con artisti nazionali ed internazionali all’Arena della Regina.

"L’Arena è il fiore all’occhiello della nostra estate, grazie alla competenza di di Willie Santucci, che ha creato un palinsesto di caratura internazionale. Si pensi che sabato scorso per il concerto di Mika sono arrivati tanti stranieri che hanno soggiornato in città e sono passati anche nei nostri uffici al Palazzo del Turismo".

Il dibattito su eventi, costi e tassa di soggiorno, con introiti di circa un milione e mezzo di euro all’anno per la Cattolica, continuerà nelle prossime settimane. Intanto la stagione decolla con nuovi arrivi e le prime stime, ufficiose, positive per luglio e agosto. Si spera che i prossimi due mesi possano recuperare quel solco negativo tracciato da giugno.

Luca Pizzagalli