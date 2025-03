"Ora stop al taglio degli alberi"

"Ferma contrarietà per il taglio di pini e platani adulti e sani. La loro sostituzione con giovani alberi, per di più se di seconda o terza grandezza, non potrà mai produrre almeno per venti o trent’anni gli stessi benefici come l’abbattimento d’inquinanti e Co2, ombra e frescura estiva contro le ondate di calore, garantiti dagli alberi esistenti". Lo riportano le associazioni Ambiente & Salute e Per La Verde di Riccione, dnA, Fiab, L’Umana Dimora e Wwf di Rimini, Legambiente Valmarecchia, dopo l’incontro con la sindaca e gli assessori all’Ambiente e ai Lavori Pubblici, chiesto in seguito al taglio di pini di fianco all’ospedale e dei platani in viale Bologna. Contestata la mancanza di comunicazione tra i due assessorati. Da qui la richiesta di un "coinvolgimento dei due settori nell’elaborazione dei progetti fin dall’inizio". Punto sul quale la sindaca ha convenuto. "È mancato però un preciso impegno a evitare il taglio di altre piante per interventi lungo le vie", riportano le associazioni. Dalla nota si dissocia Fondazione Cetacea "non per i contenuti, ma per la tempistica". Domani se ne parlerà in consiglio comunale.