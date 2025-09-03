’Oratorio in piazza’ nel weekend. Torna l’evento targato Anspi

Un oratorio a cielo aperto: così sarà Bellaria Igea Marina da domani a domenica con la 43esima edizione di ‘Oratorio in Festa’ dell’Anspi, che celebra anche le nozze d’argento con la città. Venticinque anni di partnership che hanno portato sul mare di Panzini migliaia di ragazzi e ragazze da tutta Italia, nel segno dello sport, dell’inclusione e dei valori comunitari. Per questa edizione sono attese circa 1500 presenze al giorno: giovani impegnati in tornei di calcio a 5 e a 7, beach volley, calcio balilla, eSport all’aperto. Non solo gare, ma anche animazione, workshop e momenti di riflessione, a sottolineare la missione educativa dell’associazione. Venerdì è previsto l’incontro con il sindaco Filippo Giorgetti, sabato sera gran finale in piazza don Minzoni con lo spettacolo musicale del maestro Vince Tempera e del complesso Raggi Fotonici.

E se l’oratorio rappresenta la radice, fatta di comunità e solidarietà, il mese di settembre proietta Bellaria Igea Marina verso un presente che parla la lingua dello sport e del turismo: già in corso le finali dei campionati Italiani di beach volley al Polo Est, con oltre 700 atleti e coach al seguito, famiglie, tecnici, federazione, per un indotto che si sente in ogni angolo della città, dagli alberghi ai ristoranti. E dal 12 al 14 settembre sarà il turno del grande evento firmato Kiklos, con 1100 partecipanti e più di 450 squadre: un record che garantirà oltre 2mila presenze alberghiere. Da venticinque anni l’oratorio, oggi come allora, apre il sipario. Poi la scena passa alla sabbia e alla rete: perchè settembre a Bellaria è davvero la stagione dello sport.

a.d.t.