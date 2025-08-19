Presunto ordigno bellico spunta a Villa Verucchio: il messaggio del Comune

Verucchio (Rimini), 19 agosto 2025 - Un piccolo oggetto metallico, risalente probabilmente alla Seconda Guerra mondiale, è stato trovato la scorsa settimana durante i lavori di scavo presso un edificio disabitato lungo la via Provinciale Nord a Villa Verucchio. L’episodio, subito segnalato alle Autorità competenti, non ha comportato alcun pericolo per gli operai né per i residenti del territorio circostante. Secondo quanto ricostruito, l’oggetto è stato urtato accidentalmente dalla pala di un escavatore impiegato in alcuni lavori edili nell’area. Al contatto, il piccolo residuato ha emesso un leggero fumo, segnale che ha immediatamente fatto scattare le procedure di sicurezza previste in questi casi. Il personale operativo presente sul posto ha prontamente allertato i Carabinieri della stazione locale, i quali hanno subito contattato gli artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri di Bologna, specialisti nell’identificazione e nella rimozione di ordigni bellici. Dall’analisi preliminare delle immagini e dei primi rilievi, gli artificieri sospettano si tratti di una bomba a mano già esplosa, conservata in pessime condizioni. Il fumo osservato potrebbe essere stato generato dalla reazione di residui chimici dell’ordigno con l’aria, fenomeno comune nei residuati bellici di questo tipo. Gli esperti sottolineano che, in ogni caso, non sussistono rischi per la sicurezza pubblica, né per chi era impegnato nei lavori al momento della scoperta. Per garantire la massima sicurezza, il presunto residuato bellico è stato temporaneamente ricoperto con uno strato di terra. Questa precauzione consente di ridurre al minimo qualsiasi esposizione accidentale e di preservare l’area fino all’intervento definitivo. La rimozione sarà effettuata nei prossimi giorni dai militari del Genio Ferrovieri, secondo protocolli standardizzati che prevedono procedure sicure e controllate per la manipolazione e il trasporto di ordigni potenzialmente pericolosi. Le autorità locali hanno inoltre precisato che non è previsto alcuno sgombero dei residenti nelle vicinanze, poiché l’ordigno non rappresenta un pericolo immediato. La popolazione può dunque proseguire le proprie attività quotidiane senza alcuna limitazione, mentre gli interventi di bonifica saranno effettuati in modo mirato e coordinato dai tecnici specializzati. La scoperta di residuati bellici, intanto, non è insolita in molte aree del territorio italiano, soprattutto in zone che furono teatro di conflitti durante la Seconda Guerra mondiale. Anche se la maggior parte degli ordigni rinvenuti è ormai inerte o già esplosa, la prudenza rimane fondamentale. Per questo motivo, le autorità militari e civili mantengono procedure rigorose per garantire la sicurezza pubblica e prevenire incidenti.