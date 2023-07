Ordinanza per frenare l’accoglienza "Un’ideologia impregnata di odio"

Dalle ordinanze shock sulla felicità a Natale e sull’obbligo delle benedizioni a scuola, a quelle più cavillose come l’ultima emanata dal sindaco di Pennabilli Mauro Giannini. Un’ordinanza "contingibile e urgente", lunga ben quattro pagine, con cui venerdì scorso ha voluto regolamentare le modalità di accoglienza dei migranti, non solo nell’albergo "Il Parco" ma anche in qualsiasi edificio deputato ad accoglierli nel territorio di sua competenza. Nell’ordinanza Giannini, sottolinea inoltre che ogni migrante è iscritto all’anagrafe del Comune dove viene accolto. Perciò, nel dettaglio, Giannini ordina per "motivi di gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini" di comunicare entro 48 ore la partecipazione a bandi indetti ai fini dell’ospitalità dei richiedenti d’asilo". E, soprattutto, ordina agli interessati di inviare una relazione quindicinale in cui va indicato il numero totale dei migranti ospitati, la loro provenienza e lo stato di salute degli stessi. In caso di violazione, la sanzione amministrativa va dai 1500 ai 15 mila euro. Il giorno stesso in cui l’ordinanza è stata emanata, poi, a Pennabilli è arrivato anche il prefetto Rosa Maria Padovano per una visita programmata da tempo. Il sindaco Mauro Giannini, sempre venerdì scorso, è stato intervistato anche dalla ‘Zanzara’ di Radio24 a proposito delle sue "parole di fuoco" rivolte, durante l’inaugurazione del festival dell’antiquariato, contro il governo e contro la decisione del Prefetto di inviare i migranti all’hotel Il Parco di Pennabilli. "Mi voglio opporre all’arrivo dei profughi con l’aiuto dei miei concittadini che sono tutti d’accordo con me e non li vogliono", ha risposto così il sindaco alle invettive di Parenzo, e a Cruciani che gli ha fatto spallucce. "Nel nostro paese, cosa fanno tutto il giorno gli extracomunitari? – ha detto Giannini – Non fanno nulla perché il Comune non offre nulla, non avrebbero una vita dignitosa". E, ancora, Giannini rilancia l’attacco alla politica migratoria dell’esecutivo: "Sono di centrodestra e sono una persona onesta, in questo momento io ho il coraggio di attaccare il governo sull’immigrazione". "Un’ideologia impregnata di odio – la reazione immediata dei Circoli Pd Valmarecchia e Santarcangelo – non rappresenta lo spirito che da sempre contraddistingue la nostra Valmarecchia, luogo di accoglienza e convivenza tra culture e famiglie provenienti da tutto il mondo". Contro l’ordinanza anche la Cgil di Rimini: "il sindaco mostra chiaramente tutta la sua avversione ai poveri e in particolare con la pelle nera". Infine il gruppo consiliare "Orizzonte Comune" di Pennabilli, si rende "disponibile a collaborare con la prefettura i per l’eventuale accoglienza di migranti sul territorio anche da parte di strutture private".

Andrea G. Cammarata