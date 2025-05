Ordine avvocati attacca Barzan. Lui si difende

Il consulente di Manuela Bianchi, Davide Barzan, rispedisce le accuse al mittente. Anche quelle mosse dall’Ordine degli avvocati di Rimini. "Barzan ad oggi non ha ricevuto alcune comunicazione da parte della procura di una iscrizione a suo carico per tale reato (abuso della professione forense, ndr) – scrive il legale di Barzan, Marlon Lepera – Si evidenzia che ai fini dell’integrazione del reato di esercizio abusivo della professione forense è necessario che l’agente svolga un atto tipico della professione forense o ad essa riservato, non essendo sufficiente ad integrare tale reato "le testimonianze televisive" raccolte da ’Le Iene’. È il caso di evidenziare – continua l’avvocato – che non solo non viene indicato in tale comunicato un atto tipico e/o riservato che avrebbe esercitato Davide Barzan, ma neppure viene indicato il procedimento penale in cui quest’ultimo avrebbe esercitato abusivamente la professione forense".