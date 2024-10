Ordine dei farmacisti, Mignani resta al timone

Sono stati eletti i membri del nuovo consiglio direttivo dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Rimini, per il quadriennio 2024-2028, e del collegio dei revisori dei conti. Giovedì il consiglio direttivo si è riunito per l’assegnazione delle cariche: nel ruolo di presidente è stato confermato il riccionese Giulio Mignani. Luca Donati ricoprirà inevece la carica di vicepresidente, come segretario dell’Ordine provinciale è stata scelta Angelica Benvenuti, mentre il ruolo di tesoriere sarà ricoperto da Christian Vandi. Gli altri consiglieri sono Romina Bracci, Eleonora Capocasa, Stefano Carli, Silvia Ripa e Giulia Sanchini.

Per quanto riguarda invece il collegio dei revisori dei conti, il gruppo sarà composto da Maria Cristina Belletti (membro effettivo) Davide Zaramella (membro effettivo) e Barbara Tamburini (nel ruolo di supplente).