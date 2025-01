Ordine, è Vandi il nuovo presidente

Si è insediato il nuovo direttivo dell’Ordine degli psicologi della Repubblica di San Marino. Che è composto dal

presidente Massimiliano Vandi, dal segretario Francesco Biordi e dal tesoriere Andrea Venturoli. "Il triennio che ci aspetta – commentano Vandi, Biordi e Venturoli – sarà sicuramente caratterizzato dal dover affrontare grandi sfide per la nostra professione, a partire da una società in costante e rapido cambiamento, nell’ambito inoltre, di una sempre maggiore integrazione con l’Unione Europea. Per questo l’impegno del nuovo direttivo si concentrerà sulla promozione della formazione continua e dell’aggiornamento professionale, anche in un’ottica allargata e di collaborazione con gli altri Ordini professionali della nostra Repubblica. Una delle nostre priorità, sarà sostenere i colleghi nell’affrontare nuove sfide, offrendo strumenti di crescita e formazione".