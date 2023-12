Ore di ansia per Elvio. Ritrovato a Gubbio dopo gli appelli

Ore di apprensione per Elvio Bernardi, scomparso da casa nella giornata di giovedì. Sui social la famiglia aveva lanciato un appello sperando di condividere informazioni utili a rintracciarlo. Erano state allertate le forze dell’ordine. L’uomo dei falchi, una sua grande passione, non si trovava più. I timori sono svaniti nella tarda serata. "Stava inseguendo un suo sogno – ha scritto il figlio Emiliano –, un suo ricordo di quando era paracadutista alpino ed è stato portato fuori dai suoi soliti percorsi. Non si è perso d’animo ed ha guidato tutto il giorno per ritrovare la sua casa dove i suoi quattro figli e sua moglie lo aspettavano. Il lavoro incessante delle forze dell’ordine di Riccione, Carabinieri, Polizia locale, Polizia di Rimini, Croce Rossa, amici di Facebook, amici del cuore, ha permesso di tracciare i suoi spostamenti e rimanere sulle sue tracce fino a che ha incontrato la persona giusta che lo ha capito ed assicurato ai Carabinieri di Gubbio. Sta benissimo".