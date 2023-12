Orecchini persi dopo l’incidente: "Ricompensa per chi li ritrova"

"Vi prego, aiutateci a ritrovare gli orecchini della mia fidanzata. Dopo l’incidente, non li ha più trovati. Hanno un grande valore affettivo e siamo pronti ad offrire una ricompensa". L’appello arriva da Alessandro Brufani, che ha deciso di rivolgersi al Carlino nella speranza che qualcuno possa aiutarlo a ritrovare i gioielli di proprietà della sua compagna dopo lo schianto in macchina avvenuto lo scorsa settimana e la corsa in ospedale. "Tutto è cominciato il 13 dicembre scorso, attorno all’1.50 di notte, a Santarcangelo – spiega Brufani –. la mia ragazza stava tornando a casa in auto, quando sfortunatamente ha perso il controllo della vettura ed è andata a sbattere contro la rotatoria situata all’altezza del supemercato Despar. è stato un incidente molto brutto, in un primo momento le sue condizioni sembravano essere gravi. Tant’è vero che i medici, dopo averla visitata, hanno deciso di farla ricoverare all’ospedale Bufalini di Cesena". "In ospedale - prosegue Brufani - la mia ragazza è arrivata alle 3 di notte. I sanitari che l’hanno presa in carico mi hanno riferito che in quel momento lei non aveva con sé gli orecchini. Uno è a forma di sole ed è in oro giallo, l’altro a forma di luna ed è in oro bianco. Al di là del valore economico, si tratta di oggetti a cui siamo entrambi molto affezionati. Io sono arrivato in pronto soccorso attorno alle 5 e il personale dell’ospedale mi ha consegnato alcune cose che la mia ragazza aveva addosso al momento dell’incidente, inclusi alcuni bracciali. Nessuna traccia però degli orecchini".

Da qui l’appello lanciato da Brufani. "Non è mia abitudine pensare male e non intendo puntare il dito contro nessuno. Forse, nella concitazione, gli orecchini potrebbero essersi sfilati cadendo poi a terra. Forse qualcuno li ha trovati passando di lì. Ci piacerebbe poterli riavere, visto il grande valore affettivo. Se qualcuno dovesse avere notizie può contattarmi direttamente, scrivendomi all’indirizzo mail alessandrobrufani@hotmail.it".