Organizzazione dell’Iss: "Nessun confronto"

"È difficile affrontare con questa tempistica così ridotta le complessità delle modifiche nell’organizzazione della struttura sanitaria, maturate nel tempo". A non nascondere la propria preoccupazione, e pure storcendo il naso, è la Csdl che da alcuni giorni, come le altre organizzazioni sindacali, ha ricevuto l’atto organizzativo e il fabbisogno del personale dell’Iss. Due atti attesi e sollecitati dal sindacato da tanti anni. "Sono arrivati solo ora, con l’avvicinarsi della scadenza elettorale, precludendo un confronto proficuo – sottolinea il segretario della Federazione Pubblico impiego della Csdl, Antonio Bacciocchi – L’ultimo atto organizzativo risale al 2010. In questi anni ci sono stati molti cambiamenti nella struttura dell’Istituto per la sicurezza sociale realizzati in parte con modifiche all’atto organizzativo precedente. In questo caso, per la predisposizione del nuovo atto organizzativo, non c’è stato un confronto preventivo sufficiente da parte della segreteria di Stato per la Sanità e dei vertici dell’Iss, e quello che si potrà sviluppare sarà molto limitato. Da quanto ci è stato riferito, verrà promulgato a breve, già nella prima parte di marzo, quindi i tempi sono strettissimi. Anche la Consulta Sanitaria, di cui faccio parte, ha sollevato alcune obiezioni rispetto a questo metodo". Rispetto al testo ricevuto, "abbiamo già sollevato alcune preoccupazioni. Senza entrare nel complesso dei vari aspetti, ne cito solo alcuni. Il primo è nel Dipartimento Territoriale e Socio Sanitario, dove nell’assistenza territoriale c’è una modifica organizzativa che a noi preoccupa. Un altro punto è quello del Servizio Minori, a cui è stata tolta una parte delle attività svolte, per attribuirle ad un’altra unità organizzativa. Dubbi anche sulla organizzazione del Dipartimento Prevenzione che vede un preoccupante ridimensionamento delle attività ispettive". Molti, quindi, i nodi da sciogliere "e al tavolo di confronto faremo tutte le osservazioni necessarie nel pochissimo tempo che avremo a disposizione.Per noi resta fondamentale il coinvolgimento di tutto il personale dell’Iss per andare incontro ai cambiamenti. Coinvolgimento che a questo punto risulterà purtroppo molto ridotto".