Oriana Brunelli sarà sepolta a Bellaria

L’addio a Oriana Brunelli, la 70enne uccisa sabato dall’82enne ex vigile Vittorio Capuccini a Bellaria, si terrà

lunedì alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Mauro Pascoli. La donna viveva a San Mauro, come il suo assassino, che dopo il delitto si è tolto la vita, con il marito Biagio Zaghini e le due figlie Amanda e Daniela. Lascia anche il genero Cristian, le nipoti Giorgia e Aurora e i fratelli Nazario e Augusto. Dopo la messa funebre la salma sarà condotta fino al cimitero di Bellaria, dove Oriana Brunelli sarà sepolta, e dove riposano i suoi genitori, sulla cui tomba sabato, prima di essere uccisa, aveva portato dei fiori. Domani alle 18 nella chiesa di San Mauro Pascoli si terrà una messa di preghiera. La sindaca di San Mauro, Luciana Garbuglia, ha proclamato per lunedì il lutto cittadino. Oriana Brunelli mercoledì sarà ricordata dal consiglio comunale e verrà osservato un minuto di silenzio in suo onore.