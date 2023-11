Oriana, massacrata da un ex vigile urbano che le dedicava poesie

"Se io un giorno ti dovessi perdere davvero, te lo confesso e te lo giuro, preferirei morire". L’epilogo, drammatico e forse prevedibile, era già lì, racchiuso nei versi che Vittorio Capuccini, ex vigile in pensione di San Mauro Pascoli con la passione per la poesia, dedicava su Facebook alla concittadina Oriana Brunelli. Un oscuro presagio di morte che lega a filo doppio la vittima innocente e il suo carnefice. Si conoscevano da parecchio tempo, Vittorio e Oriana, 82 anni il primo, 70 la seconda. Tra i due in passato c’era stato qualcosa. Un’amicizia o forse qualcosa di più, nata fuori dai rispettivi matrimoni. Gli incontri clandestini, gli scambi di messaggi. E quelle poesie. Poi lei aveva deciso di dire basta. Di troncare definitivamente quella frequentazione. L’uomo che su Facebook si rivolgeva a lei chiamandola "dea", però, forse non riusciva a mandare giù quell’idea. Non accettava che la storia si concludesse in quel modo. E’ il pomeriggio del 14 gennaio scorso quando i due decidono di incontrarsi. L’appuntamento è nel parcheggio dell’istituto Giordano, a Bellaria. Oriana si presenta puntuale pensando forse ad un incontro chiarificatore. Non sa che l’altro ha portato con sé il revolver. Lei arriva con la sua Panda azzurra, lui con una Twingo. Parcheggiano le macchine una accanto all’altra. Alcuni testimoni diranno poi di averli visti discutere animatamente. Accade tutto in un attimo. Vittorio estrae le pistola e spara tre colpi: due raggiungono Oriana al volto, l’altro all’addome. Poi l’ex vigile risale in auto e rivolge il revolver contro se stesso. Quando i passanti vedono i due corpi esanimi, ormai è troppo tardi.