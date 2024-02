Orizzonte Comune:: "Cittadinanza onoraria a monsignor Turazzi"

Lo aveva sempre detto: al compimento dei 75 anni, come prevede il diritto canonico, il vescovo Andrea Turazzi avrebbe rimesso il suo mandato a Papa Francesco. Per lasciare spazio ad un successore alla diocesi di San Marino-Montefeltro. E così è stato. Diventerà Vescovo emerito, mons. Turazzi. In vista del passaggio di testimone a monsignor Beneventi proveniente dalla diocesi di Acerenza, il gruppo consiliare Orizzonte Comune di Pennabilli (sede del vescovado) avanza la proposta in consiglio comunale di conferimento della cittadinanza onoraria a Turazzi, "guida emblematica e devota della nostra diocesi, cuore colmo di fede che ha donato abbondantemente alla nostra comunità". Monsignor Turazzi è originario di Ferrara, diocesi con la quale San Marino-Montefeltro ha instaurato un rapporto forte e duraturo. Entrò ufficialmente nella cattedrale di Pennabilli il 2 marzo 2014.