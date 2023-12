Ormai non c’è più tempo da perdere

(...) Ma oggi per uno sviluppo turistico che vada oltre la soddisfazione per i dati in grande crescita rispetto all’anno scorso, c’è bisogno di una politica di sviluppo che individui capacità manageriali e obiettivi prioritari. Il sindaco Jamil Sadegholvaad ne ha segnalati alcuni per il 2024. Quello che a Rimini sembra impossibile è saper far dialogare realtà che dovrebbero parlare lo stesso linguaggio, e che invece spesso si ignorano o litigano. Il settore turistico è ancora parcellizzato in minuscole aziende che si devono confrontare con un mercato dominato da colossi multinazionali. Gli imprenditori più oculati hanno deciso di investire. E se l’entusiasmo di oggi è il sentiero del successo di domani, allora occorre dare segnali incoraggianti. Il tempo che fugge, nel turismo, fa correre via molto denaro.

Carlo Cavriani