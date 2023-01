Ornano è Furioso: "La mia comicità la uso per raccontare il quotidiano"

Sarà il talentuoso cabarettista di Zelig, Antonio Ornano a portare in scena, al teatro Corte di Coriano, sabato alle ore 21.15, un recital divertente e dissacrante L’Ornano Furioso. Un monologo da stand up comedian al naturale, senza orpelli scenografici, una confessione a cuore aperto davanti a un pubblico scelto dalla compagnia Fratelli di Taglia per riaprire l’anno del Corte con allegra riflessione.

Antonio Ornano come delizierà il pubblico di Coriano?

"Porto in Romagna uno spettacolo fotografia di ciò che stiamo vivendo, che riassume i miei 50 anni (20 di carriera) un racconto di vita profondamente segnato da tante figure evocate in scena: la dolce Crostatina che altri non è che la mia dolce metà, i mie figli che crescono, la mia passione per la musica, le mie fragilità, l’infallibilità e le tante contraddizioni del vivere quotidiano che appartengono a tutti".

Un uomo di 50 anni che si accetta?

"Ci provo. Per questi motivi porto sul palco la tematica dei figli che crescono, il dialogo e il confronto con loro, il ricambio generazionale. In questo monologo si ride molto ma si riflette anche molto, e per me è una sorta di analisi di che uomo sono diventato".

Lei che voleva fare la Rockstar della musica, lo è diventato della comicità. Soddisfatto?

"La musica è un tema a me molto caro, è vero. Nello spettacolo parlo della mia sindrome da Bruce Springsteen, passo da Bowie e dalla sua Heroes per raccontare aneddoti e arrivare ai Maneskin. Sognavo di fare il musicista ma in realtà nella vita ho sempre avuto più piani B, mi sono laureato in giurisprudenza ma ho sempre voluto fare teatro. Prima con il laboratorio di Zelig a Genova, poi sono approdato in tv con tanti spettacoli e anche come attore di fiction, ho avuto dei ruoli. Ho avuto una casa di produzione che mi ha dato grandi soddisfazioni all’estero. Insomma volevo vivere altre vite, doppi binari".

E il pubblico l’ha sempre premiata.

"Il pubblico reagisce, prova empatia rispetto a situazioni che vive in prima persona. Condivide. C’è una sorta di solidarietà tra quello che racconto sul palco e la vita che vive la gente. Forse la chiave è proprio questa, me lo ha insegnato il vostro Giacobazzi".

Il suo ’padrino artistico’?

"Andrea ( Andrea Sasdelli alias Giacobazzi) è un uomo meraviglioso e un amico straordinario. È il mio modello di persona, il suo approccio al teatro è unico. È un esempio che andrebbe portato a scuola, è uno dei migliori monologhisti in Italia, come gestisce lui le pause, come scandisce le parole. C’è solo da imparare. Ma in Romagna c’è un altro genio artistico che io stimo tanto: Paolo Cevoli".

Lei però è ligure. Cosa invidia ai Romagnoli?

"Ho lavorato per 15 anni alla Confcommercio di Genova e mi occupavo di commercianti, operatori turistici. Dicevo ai ristoratori e agli albergatori: andate almeno sei mesi in Romagna per imparare cos’è l’accoglienza e la leggerezza".

Rosalba Corti