Ornella Muti si racconta a CorTe. Sul palco salirà anche Lella Costa

Cinquant’anni di storia italiana vissuti attraverso le parole e i racconti, in apparenza autobiografici, di un’icona del cinema italiano, Ornella Muti. Sarà lei ad aprire il 15 novembre la stagione teatrale di Coriaro a CorTe. Sul palco un racconto personale che si intreccerà con mezzo secolo di mutamenti e avvenimenti che hanno toccato il Paese. La stagione curata per la 14esima occasione dalla compagnia Fratelli di Taglia proseguirà il 22 novembre, con Lella Costa. Brillante, poliedrica e ironica riempirà CorTe con il suo monologo facendo riflettere il pubblico, sorridendo e divertendo. A chiudere la stagione il 10 aprile sarà un uomo. Ettore Bassi porterà sul palco passione, poesia e le sue metafore calcistiche come riflesso della vita e della società. Torna a Coriano il 28 febbraio, Sergio Sgrilli con il suo stile che mescola musica, comicità e storytelling. Sul palco sarà in compagnia di Corinna Grandi. Tra le nuove voci, spazio alla stand-up comedy con Monir Ghassem (24 gennaio), giovane talento che esplorerà il lato ‘amaramente buffo’ di essere ‘mezza iraniana’. Il 31 gennaio tra una lavagna in scena e una sedia di scuola, comparirà una donna vestita anni ‘50, sarà Giulia Trippetta pronta a presentare un testo per interrogarci sulla questione femminile oggi e sulla parità di genere. La stand-up comedian tornerà il 14 marzo con Paola Michelini che porterà sul palco tematiche con cui le donne si ritrovano a combattere tutti i giorni. In cartellone c’è anche la nuova commedia di Angelo Longoni, con Mario Antinolfi, Francesca Ceci e Nicola Paduano. A CorTe tornerà anche la musica. Come da tradizione si partirà con il concerto Gospel degli auguri (18 dicembre) con un coro da Washington. Seguiranno tre concerti tributi a giganti della musica italiana: Renato Carosone proposto il 28 dicembre dalla band partenopea Suonapoli, Lucio Dalla con i Flexus il 14 febbraio, e Mia Martini e Loredana Berté con Cristina Di Pietro e Rimini Classica il 6 marzo. Chiuderanno la stagione musicale i Dire Straits Over Gold con il tributo alla mitica band il 4 aprile.