Orrore nell’albergo. Minorenne violentata. Dopo due anni la polizia arresta il suo aguzzino

È accusato di aver picchiato a sangue e violentato, in una camera d’hotel di Rimini, una ragazzina di soli 17 anni, originaria del Bolognese e affetta da una lieve forma di ritardo mentale, fuggita di casa pochi giorni prima. L’uomo, un 43enne di Augusta (in Sicilia) senza fissa dimora e solito spostarsi da una stazione all’altra, a distanza di due anni dai fatti è stato infine intercettato e arrestato a Milano. L’altro ieri, gli agenti della squadra mobile di Rimini, coordinati dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il 43enne, difeso dall’avvocato d’ufficio Stefania Lisi, è ora in attesa di comparire davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia.

Un episodio di una violenza folle e inaudita quello che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, si sarebbe consumato il 14 gennaio del 2023 in un albergo non lontano dalla stazione ferroviaria di Rimini. Lì dove il presunto assalitore avrebbe attirato la sua vittima con la promessa di pagarle la permanenza nella struttura. Protagonista una 17enne della provincia di Bologna, che due giorni prima era scappata dalla casa dei parenti prendendo un autobus che l’aveva portata nel capoluogo emiliano. Da lì la giovane aveva iniziato a vagabondare da una città all’altra, sempre in compagnia di amici ma anche di sconosciuti conosciuti sul momento. Da Bologna si era spostata a Milano, quindi a Novara e infine a Rimini. Dopo aver gironzolato per un po’ in città, la ragazza - stando al suo racconto - si era imbattuta nel siciliano, un uomo che lei aveva soprannominato "il vecchietto". Quest’ultimo, vedendo quella giovane che vagava da sola e con l’aria spesata nei dintorni della stazione dei treni, si era avvicinata e si era offerto di pagarle il soggiorno per una notte in hotel. La minore si era lasciata convincere, decidendo di seguire lo sconosciuto. Lui l’aveva accompagnata fino alla struttura e aveva pagato con la sua carta di credito la sistemazione. Anziché andarsene, tuttavia, aveva poi seguito la giovane fino alla camera, era entrato dentro con la forza, l’aveva presa a schiaffi in faccia e colpita con un pugno nello stomaco. Una violenza brutale e inaudita, alla quale la malcapitata non aveva potuto in alcun modo opporsi, nonostante i suoi tentativi disperati.

Dopo averla spogliata, l’aveva infine obbligata a consumare un rapporto sessuale, nonostante la 17enne continuasse a ripetergli insistentemente di fermarsi. Trascorsa la notte, l’uomo se n’era andato e così la minore era corsa in stazione, prendendo un treno fino a Reggio Emilia. Lì era stata trovata dalla polizia e riportata dai parenti, ai quali - in lacrime - aveva poi raccontato tutto, ripercorrendo quelle ore terribili che per lei si erano rivelate un vero incubo.

Una testimonianza confermata in maniera lucida e senza contraddizioni anche durante l’audizione protetta in sede di incidente probatorio. Nei mesi seguenti, la minore avrebbe inoltre riconosciuto la fotografia del suo presunto assalitore. Mentre un perito nominato dalla Procura ha certificato la capacità della ragazza di rendere testimonianze coerenti. A seguito di accertamenti, è emerso che il 43enne in quel periodo - gennaio 2023 - si trovava proprio a Rimini.

Lorenzo Muccioli