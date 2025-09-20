L’orrore in casa: sequestra il figlio appena nato e minaccia di morte la compagna

Rimini, 21 settembre 2025 – Un parto appena concluso, la gioia per l’arrivo di un figlio, la speranza di un futuro diverso. Tutto questo però si è trasformato, in poche ore, in un incubo. È la vicenda che approda ora davanti al tribunale di Rimini, con l’udienza preliminare fissata per gennaio 2026, e che vede un 25enne italiano, difeso dall’avvocato Andrea Cappelli, accusato di maltrattamenti aggravati nei confronti della compagna, una donna cesenate.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la spirale di violenza all’interno della coppia - che all’epoca dei fatti abitava a Rimini - sarebbe iniziata subito dopo la nascita del bambino, avvenuta circa un anno fa. La donna, ancora provata dal parto, sarebbe stata costretta dal compagno a subire richieste sessuali. Al suo rifiuto, l’uomo avrebbe reagito afferrando il neonato e portandolo via, con la minaccia di non farglielo più vedere. Un gesto che, secondo la ricostruzione accusatoria, ha segnato profondamente la giovane madre, precipitata da subito in uno stato di angoscia per le sorti del piccolo, fortunatamente uscito incolume dalla brutta situazione.

Episodio emblematico, ma non isolato, almeno stando alla ricostruzione compiuta dagli investigatori che hanno preso in carico la vicenda dopo la denuncia della vittima. L’accusa contesta all’indagato un regime di sopraffazione, fatto di strattoni, urla, insulti, notti insonni passate ad ascoltare interminabili monologhi, fino a veri e propri sequestri. Dopo essere stata rinchiusa dal compagno all’interno della corte condominiale, dopo l’ennesimo furibondo litigio, la donna è stata costretta a chiedere aiuto alle forze dell’ordine, che hanno documentato la situazione con interventi e referti.

In una delle circostanze più gravi tra quelle documentate dagli investigatori della polizia di Stato, l’uomo avrebbe minacciato di “ammazzare te e il bambino e poi uccidermi” quando la compagna, esausta, aveva ipotizzato di chiamare il 112.

Minacce che si sarebbero ripetute anche nei mesi successivi, insieme ad aggressioni fisiche – pugni, schiaffi, strattoni – e alla sottrazione violenta del cellulare, con tanto di lividi sul polso. La donna, secondo le indagini condotte dagli agenti della squadra mobile di Rimini e Cesena e coordinate dal pubblico ministero Luca Bertuzzi, è stata costretta a vivere in un clima continuo di paura, privazione e sopraffazione. Un incubo che si è protratto fino ai primi mesi del 2025, con la minaccia costante che, in caso di separazione, l’uomo le avrebbe portato via il figlio. Ora l’indagato dovrà rispondere davanti al giudice dell’accusa di maltrattamenti in famiglia.

A seguito della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura di Rimini, l’udienza preliminare è fissata per il 22 gennaio dell’anno prossimo.