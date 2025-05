Orti comunali, parte il bando per gestirli

Parte la caccia all’orto pubblico. Sono circa 110 gli appezzamenti presenti sul territorio, divisi tra via Empoli e via Piemonte, con grandezze variabili tra 60 e 80 metri quadrati. Negli ultimi anni non sono mancate le frizioni tra il comitato spontaneo dei concessionari delle aree e il settore comunale che gestiva gli orti. Per non parlare dei raccolti rimasti a secco lo scorso anno per colpa della siccità.

Oggi l’amministrazione vuole siglare un patto con chi gestirà gli orti e lo fa con la pubblicazione dell’avviso per la promozione dei ‘Patti di collaborazione’, finalizzati all’amministrazione condivisa delle aree ortive comunali. L’avviso è rivolto "a cittadini singoli o associati, anche riuniti in formazioni informali o con natura imprenditoriale, purché operanti nella dimensione della responsabilità sociale e non in attività di profitto".

L’amministrazione comunale si riserverà la possibilità di valorizzare le proposte provenienti da associazioni con sede legale a Riccione o iscritte al Registro unico del terzo settore qualora risultino più funzionali. Le domande andranno presentate entro il 13 giugno.