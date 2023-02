Orzo e verdure crude La mensa diventa bio

Solo menù biologici nelle mense delle scuole riminesi durante tutta la settimana. Questo perché il Comune di Rimini ha aderito alla ‘Green Food Week’ iniziativa che si tiene dal 13 al 17 di febbraio. In questi cinque giorni tutte le mense italiane sono invitate a offrire menù sostenibili, con piatti a minore impatto ambientale. La giornata centrale sarà quella di domani che cade in concomitanza con ‘M’illumino di meno’, la storica iniziativa del programma Caterpillar di Rai Radio2.

L’obiettivo è avere un’Italia votata al cibo biologico e sostenibile per una intera settimana quando grandi e piccoli si siederanno in mensa. Questo nel riminese si traduce nell’utilizzo principalmente di stoviglie pluriuso, preferenza dove possibile della filiera corta, rinnovo complessivo delle attrezzature nelle 23 cucine dello 0-6 comunale con sistemi a basso consumo di moderna concezione, ottimizzazione nell’impiego di automezzi per il trasporto, biologico al 100%, plastic free. Poi vengono i due menù pensati appositamente per la Green food insider. Il primo propone orzo in passato di verdure, polpette veg. di legumi accompagnata da maionese vegana e verdura cruda. Il secondo invece offre orzotto con verdure, burger di ceci, tris di verdure di stagione gratinate. Nelle mense scolastiche riminesi, comunali e statali, sono ben 3.900 i pasti sfornati ogni giorno per la fascia di età che va da 0 a 6 anni. Un servizio che da anni ormai abbina quantità e qualità, tanto che Rimini si è piazzata per il terzo anno di fila nelle prime cinque realtà nel Paese secondo l’osservatorio di Food insider. In questa settimana sono "E’ un modo concreto e anche piacevole – spiega Chiara Bellini, vicesindaca con delega alle politiche educative – di unire cibo, socialità e cultura ambientale. Le nostre mense scolastiche non sono solo un servizio del diritto allo studio, ma parte integrante del percorso educativo delle nostre scuole dell’infanzia. Cibo è cultura, socialità, condivisione, un momento non solo per nutrirsi ma per conoscere i prodotti, la natura e anche culture diverse, attraverso le diverse specialità. Un impegno che premia, visto che nelle mense comunali, in base ai dati della customer satisfaction, riceviamo una valutazione positiva per il 96% dei genitori delle scuole di infanzia, e il 97% dei genitori con figli nei nidi".

a.ol.