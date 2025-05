Oscurato il ministro riminese

Il consiglio comunale di Riccione ha cancellato dal proprio albo di cittadini onorari anche un riminese. Facendo un salto nel tempo di oltre un centinaio di anni, il 4 novembre del 1923, assieme al riconoscimento a Mussolini, la cittadinanza onoraria venne conferita anche ad Aldo Oviglio. Era nato a Rimini e fu un politico italiano, senatore del Regno e ministro di Grazia e Giustizia nel primo governo Mussolini. Il consiglio riccionese ha deciso di revocare anche a Oviglio l’onorificenza perché "la sua adesione precoce al fascismo e il ruolo attivo nella costruzione dell’apparato istituzionale del regime - spiegano dall’amministrazione - lo rendono, come sottolineato nella delibera, una figura altrettanto inconciliabile con i valori della Repubblica nata dalla Resistenza". Oviglio entrò in forte frizione con il Duce nel 1924, dopo il delitto Matteotti, arrivando a dimettersi per due volte dalla carica di ministro. Il riavvicinamento a Mussolini avvenne qualche anno più tardi, nel 1929 quando tornò a ricoprire la carica di senatore.

"L’onorificenza conferita a queste personalità - ribadiscono dal Comune riccionese -, alla luce delle valutazioni contenute nella delibera, appare oggi non più in linea con i principi sanciti dalla Costituzione italiana e con i valori espressi dallo Statuto comunale. Attraverso questo atto, il consiglio ha inteso riaffermare il proprio riferimento ai valori democratici, alla tutela dei diritti fondamentali della persona, al ripudio della guerra e al rispetto della dignità umana, che costituiscono il fondamento della vita repubblicana e dell’identità civile della comunità riccionese".