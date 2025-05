Ospedale, cura di 5 milioni: "Rifaremo le sale operatorie. Il Cau sta funzionando"

Una cura da 5 milioni per l’ospedale di Santarcangelo. Al ’Franchini’, che festeggia quest’anno i 150 anni, "tra gli interventi appena terminati e quelli che stiamo portando avanti, sono in corso cantieri per 2 milioni. E abbiamo già programmato lavori per altri 3 milioni". Sono stati (l’altra sera) gli stessi dirigenti dell’Ausl a fare il punto sui lavori. Riaperta da alcuni mesi la camera mortuaria, dove c’erano infiltrazioni d’acqua, sono in corso interventi per sistemare le parti esterne del padiglione storico dell’ospedale (il ’Rosa Lazzarini’) e riorganizzare i parcheggi. E "finalmente – annuncia Enrico Sabatini, direttore tecnico Ausl – riprenderanno i lavori per l’ex casa colonica". Un cantiere fermo da anni per il contenzioso con la ditta che se l’era aggiudicato: ci penserà un’altra azienda a ultimarlo "entro il 2026". L’ex casa colonica ospiterà servizi pediatrici e il centro vaccinazioni. Tra i prossimi lavori, per i quali l’Ausl investirà 3 milioni, "la ristrutturazione del blocco operatorio": un intervento da un milione. "I 5 milioni dell’Ausl per i lavori in corso e futuri sul nostro ospedale – dice il sindaco Filippo Sacchetti – faranno del ’Franchini’ un punto di riferimento della sanità di Santarcangelo e tutta la Valmarecchia".

Cantieri e non solo. In consiglio l’Ausl ha fatto il punto sui servizi, a partire dal Cau. Il nuovo centro di assistenza urgenza, aperto al posto del pronto intervento e inaugurato nel gennaio 2024, viaggia a una media di 80 pazienti al giorno. E stando al questionario effettuato, il 71% degli intervistati giudica il servizio positivo. Bene anche la chirurgia: "A Santarcangelo si fanno 1.500 interventi all’anno, di cui 378 per tumori al seno. E il 99% delle pazienti viene operato entro 30 giorni, nei tempi previsti per le patologie oncologiche", assicura Francesca Raggi, direttrice degli ospedali di Rimini, Santarcangelo e Novafeltria. "La nostra senologiaa – aggiunge Sacchetti – è un’eccellenza e crescerà ancora". Capitolo servizi: "continueremo a implementarli", promette Mirco Tamagnini, direttore di distretto. Per Jenny Dolci (Alleanza civica) "va risolto il caos del punto prelievi. Si torni all’accesso su appuntamento". "Prima di mettere il libero accesso, i reclami erano molti di più", dice Tamagnini.