Ospedale, feste in trincea. Pronto il piano di emergenza per l’impennata di casi Covid

Feste in trincea più che in corsia dietro le porte del Pronto soccorso dell’ospedale Infermi, dove la direzione sanitaria del nosocomio ha preparato per le feste un piano ad hoc ond’evitare il ’tilt’ di accessi e ricoveri spinti dal dilagare di Covid e virus influenzali di questo periodo. Non è per nulla rassicurante infatti il trend di accessi e ricoveri in Pronto soccorso di queste settimane antecedenti le festività. Come confermato anche da Matteo Ciotti, dirigente medico della Direzione del presidio dell’Infermi, "da qualche settimana assistiamo a un’impennata di accessi e quindi di ricoveri in Pronto soccorso. Con numeri che ci impongono cautela e contromisure per questi giorni di festa quando, com’è prevedibile guardando i precedenti, il numero di pazienti crescerà a dismisura".

In questi giorni, la media di accessi al Pronto soccorso è stata infatti sulle 280 persone. Numeri distanti è vero dai flussi estivi da 350 pazienti al giorno all’Infermi. Ma comunque ben oltre la soglia di guardia se rapportata al fatto che "Covid e influenza, oltre alle ferie, non risparmiano anche il personale sanitario, provocando ulteriori defezioni con cui fare i conti a livello di riorganizzazione interna", ammette Ciotti. Ma l’ospedale non si fa cogliere di sorpresa. Da giorni infatti la direzione ha "preallertato tutti i professionisti dell’ospedale per informarli della situazione di criticità e renderli consapevoli della possibilità di un ulteriore supporto".

Non di meno, da parte della Direzione nel piano straordinario per le festività c’è l’aperturaa "un eventuale utilizzo di posti letto dei day hospital per la degenza ordinaria per accogliere i ricoveri di Pronto soccorso, oltre a fonte da cui attingere rinforzi infermieristici e socio-sanitari per il presidio. Ancora – continua Matteo Ciotti –, il protocollo operativo contempla anche la possibilità di ridurre o sospendere se necessario l’attività medica programmata in questi giorni di festa in modo da dirottare letti e risorse per il Pronto soccorso". Soluzioni di estrema ratio, che in proiezione però potrebbero ben presto diventare realtà nei giorni che vanno da oggi all’Epifania. Giorni in cui "è prevista anche un’integrazione dei mezzi di soccorso alla regolare flotta, con il ricorso alle ambulanze per i trasporti infra-ospedalieri, nonché un piano di dimissioni costante nei reparti di medicina ordinaria per tenere sempre disponibile una serie di posti letto d’emergenza secondo le necessità del Pronto soccorso", conclude il dirigente medico.

f.z.