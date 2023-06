"Ospedale in agonia dopo anni di promesse"

"Da anni mancano i medici, ci sono lunghe liste d’attesa per le visite, per non parlare delle strumentazioni obsolete e malfunzionanti. L’ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria ha bisogno di essere riqualificato e i sindaci della Valmarecchia continuano a non prendere posizione. Serve una svolta". Il comitato cittadino ‘Giù le mani dall’ospedale di Novafeltria’ da anni difende il destino del nosocomio. Oggi è sul piede di guerra. Venerdì mattina è stato invitato all’incontro tra sindaci e Ausl Romagna, ed è pronto a denunciare i disservizi del Sacra Famiglia. "E’ una lunga lista quella che dovremo presentare _ dicono dal comitato _ Nei reparti di medicina, oncologia, chirurgia e pronto soccorso da anni mancano i medici e ci sono mesi d’attesa per le visite specialistiche. Addirittura di parla di liste chiuse, che per legge non dovrebbero nemmeno esistere. Molti cittadini ci raccontano di strumentazioni che non funzionano o sono vecchie. Si tratta di carenze molto gravi per un ospedale come il Sacra Famiglia che serve un vasto territorio. Ci dicono, da anni, dalla dirigenza sanitaria che mancano le risorse e che i professionisti non vengono volentieri a Novafeltria ma qualcosa deve cambiare".

L’ospedale di Novafeltria è stato riconosciuto come presidio in area disagiata. "La legge dice che deve esserci, in area disagiata, un reparto di chirurgia _ continua il comitato _ non ambulatori polispecialistici. Un reparto di medicina e un pronto soccorso e devono tutti funzionare bene. L’Azienda sanitaria ha avuto anni per provvedere ai disservizi, si sono succeduti tre direttori generali. Invece sembra che vogliano far diventare il Sacra Famiglia sempre più una casa di comunità. Non comprendiamo il colpevole silenzio dei sindaci della Valmarecchia e in particolare del primo cittadino di Novafeltria, Stefano Zanchini, che fa anche il medico". Il Comitato conclude: "Non comprendiamo il silenzio di Zanchini che ben 7 anni fa, nel 2017, durante la conferenza territoriale, aveva definito la Valmarecchia un territorio marginale, con la sua bassa densità di popolazione, un alto indice di vecchiaia e una viabilità molto precaria. Specificando, come da verbale, che per la nostra zona serviva una forte attenzione da parte dell’Azienda Usl. Diceva che erano state assunte numerose iniziative unitarie, anche coi distretti di Rimini Nord e Sud e che bisognava lavorare sulla medicina del territorio. Ad oggi però tutto è fermo. Confidiamo che l’incontro di venerdì aiuti a risolvere i problemi e a trovare delle soluzioni".

Rita Celli