Ospedale, iniziano i lavori per il nuovo parcheggio

Atteso almeno da una decina di anni, il nuovo parcheggio accanto all’ospedale Ceccarini sarà messo in cantiere lunedì nell’area dove un tempo sorgeva il fabbricato del laboratorio analisi e del centro prelievi e di seguito la Dermatologia. Si parte con la prima fase che sarà realizzata dall’Ausl. Firmato l’accordo tra Azienda sanitaria e Comune, che si farà carico del resto della spesa, si procederà con gli altri lavori da ultimare entro la fine della primavera 2025. L’intervento è significativo, perché tra l’altro contribuirà pure a snellire il traffico e a facilitare la mobilità. Tirano un sospiro di sollievo residenti e operatori che gravitano intorno a viale Frosinone, ogni giorno costretti a fare i conti con i parcheggi selvaggi. Tante persone che devono solo ritirare un referto o accompagnare qualcuno a fare le analisi lasciano infatti l’auto sui marciapiedi o in doppia fila, ostruendo anche la viabilità. Così in passato si erano registrati vari reclami. I ritardi negli anni erano stati anche motivo di scontro politico. Ora si parte, cominciando a bonificare l’area e con la posa del primo strato di fondazione, necessario per realizzare il parcheggio. Si stima che questi lavori durino una settimana, al massimo una decina di giorni. Il posteggio si estenderà complessivamente su circa 2.850 metri quadri, per cui potrà contare su 84 nuovi posti auto dei quali nove riservati a persone con disabilità, due rosa per donne in gravidanza o con bambini fino a 12 mesi d’età, e un paio per sosta auto con ricarica elettrica. Spazio anche a una ventina di cicli e motocicli sotto la tettoia esistente.

C’è dell’altro. Come annunciato dal Comune, l’angusto marciapiede sul lato sud di viale Frosinone "successivamente sarà ampliato per realizzare una pista ciclabile monodirezionale protetta. Tutti i percorsi pedonali saranno collegati al parcheggio e all’ospedale con l’abbattimento delle barriere architettoniche". "Per il problema della circolazione intorno all’ospedale si attendeva da anni una soluzione – premette la sindaca Daniela Angelini –. Il nuovo parcheggio, oltre a ridurre la pressione sul traffico, garantirà maggiore accessibilità e comfort a chiunque si rechi nella struttura sanitaria. Questo intervento conferma il nostro impegno a migliorare i servizi e la qualità della vita nel nostro territorio". Sulla stessa onda l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola. "Concluso questo step, sottoscriveremo l’accordo tra l’Ausl e il Comune, che ci permetterà di avviare la seconda fase dei lavori a carico nostro e approveremo il progetto esecutivo. Indicativamente contiamo di terminare l’opera a fine primavera".

Nives Concolino