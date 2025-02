"Ospedale, medici pagati molto poco"

"Le potenzialità ci sono, ma gli stipendi sono troppo bassi e non facilitano il meccanismo della sanità – dice Marco Pozielli -. Ho molti amici medici o che stanno studiando per diventarlo e la prospettiva di emigrare all’estero o lavorare nel mondo privato è molto più appetibile. Per questo motivo negli ospedali c’è carenza di medici e infermieri e i pazienti, quando possono, preferiscono affidarsi a cliniche o realtà differenti". Per Marco il problema sta alla radice. "Occorre investire maggiori fondi sulla sanità per riuscire ad avere un ritorno maggiore e una percezione più solida da parte dei cittadini. In questo momento molte persone preferiscono visite a pagamento, sempre che il portafoglio lo permetta".