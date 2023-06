Ospedale, Pd all’attacco "Zanchini dica la verità"

"L’incontro con i vertici Ausl e i sindaci dell’alta Valmarecchia, sul futuro dell’ospedale di Novafeltria, si è concluso con un nulla di fatto". A parlare oggi è il Pd di Novafeltria, che ‘denuncia’ anche il mancato coinvolgimento delle minoranze nell’incontro. "Secondo l’Ausl Romagna, a Novafeltria va tutto bene – dice il partito di centrosinistra – non ci sono criticità e qui vige il migliore dei sistemi sanitari. Questa utopia è stata condivisa anche dal sindaco di Novafeltria, Stefano Zanchini". Durante l’incontro non si è parlato di carenza di medici, personale, strumentazione, come già segnalato dal comitato cittadino. Annunciato l’arrivo di un percorso pedonale di collegamento tra il Sacra Famiglia e la Casa di Comunità. "Abbiamo serie perplessità sulle sue rassicurazioni – dice il Pd – Il nosocomio dal 2016 perde pezzi. I veri problemi non riguardano i lavori strutturali. Non è un marciapiede ciò di cui i cittadini hanno bisogno. Mancano medici, ci sono tempi biblici per prenotare esami specialistici, mancano strumentazioni e il pediatra fisso da un anno".