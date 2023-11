"Ospedale, tante promesse non mantenute"

Ancora polemiche sull’ospedale Cervesi. "Vogliamo sottolineare la differenza tra la situazione attuale e le dichiarazioni fatte in campagna elettorale _ scrivono i Cinquestelle di Cattolica _ Due anni il centrosinistra, e in particolare la candidata Foronchi, annunciarono la volontà di realizzare un nuovo Pronto soccorso, nonostante le altre forze politiche esprimessero seri dubbi sulla fattibilità della proposta. Oggi Cattolica si ritrova senza Pronto soccorso, ma con una serie di dubbi non chiariti sul depotenziamento dell’ospedale". Dunque il dibattito politico entra nel vivo: "Presentammo un’interrogazione in consiglio comunale nei primi mesi del 2022 per chiedere lumi e la risposta dell’amministrazione fu che non esisteva alcun tipo di problema _ continuano i Cinquestelle _ Anche nel novembre 2022 ci fu risposto allo stesso modo, salvo poi sentirsi dire che, per quanto riguardava Oncologia, si sarebbe puntato maggiormente su Rimini depotenziando Cattolica. Fino ai giorni nostri con dichiarazioni dell’assessore Romeo che parla di trasferimento, anche se temporaneo, di alcuni ambulatori specialistici ospedalieri. Insomma suggeriamo alla sindaca e alla sua maggioranza di non illudere più i cattolichini".