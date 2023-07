Ospedaletto Coriano, la sfida di dieci ciclisti in sella dall’Adriatico alla costa del Tirreno

Coast to coast tra l’Adriatico e il Tirreno. Ieri il sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini ha accolto un gruppo di dieci ciclisti della G.s. Ospedaletto che oggi affronterà la sfida partendo da Coriano per arrivare a Livorno. Ad attenderli, dopo aver pedalato per 280 chilometri, ci saranno l’assessore alla Mobilità del comune toscano, Giovanna Cepparello e i rappresentanti locali del comitato provinciale csi (centro sportivo italiano Livorno). Dopo la partenza alle 4 del mattino, i ciclisti punteranno il valico Tre faggi, proseguendo fino a costeggiare la Firenze - Pisa- Livorno fino ad arrivare nel cuore della città di Livorno con punto di ritrovo nella terrazza Mascagni.