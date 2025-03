Ospitalità, svolta obbligata

Undicimila posti di lavoro stagionali vacanti. Alberghi, ristoranti e bar cercano disperatamente personale, ma la risposta non c’è. Perché? Paga troppo bassa? No, dicono gli albergatori. Eppure chi lavora pochi mesi non riesce a permettersi un posto letto per dormire. Il risultato? Si preferisce la sicurezza di altri settori, mentre il turismo – pilastro dell’economia riminese – fatica a trovare braccia. Serve una scossa: alloggi accessibili, incentivi veri, meno burocrazia. E un cambio di mentalità. Il turismo non è un ripiego, ma una risorsa. Lo Stato semplifichi le assunzioni, le imprese investano nel benessere dei lavoratori.