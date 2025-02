Ospiti irregolari e droga nell’hotel. Blitz della polizia, nei guai il titolare

Droga, pregiudicati e ospiti non registrati. E’ quanto scoperto dalla polizia di Stato nel corso di un blitz che ha portato alla luce una situazione al limite della legalità in un hotel di Rivazzurra, con il titolare denunciato per una lunga serie di violazioni amministrative. Martedì scorso, gli agenti della divisione Amministrativa hanno effettuato un controllo all’interno della struttura, riscontrando irregolarità nella registrazione degli ospiti e scoprendo la presenza di soggetti già noti alle forze dell’ordine. Durante il controllo, gli agenti hanno identificato 14 persone tra ospiti, dipendenti e il gestore dell’albergo. Otto di loro risultavano essere vecchie conoscenze della polizia, e tutti i clienti presenti erano stranieri. Le indagini hanno rivelato che il titolare dell’hotel aveva omesso di registrare i documenti degli alloggiati nel portale della Questura, violando così le normative di pubblica sicurezza. L’operazione ha visto anche l’intervento della squadra mobile, che ha perquisito le camere alla ricerca di eventuali attività illecite legate agli stupefacenti. In una delle stanze, una ragazza minorenne, fuggita da settimane da una casa di accoglienza, si è barricata insieme a un diciottenne. Alla vista degli agenti, il giovane ha tentato di disfarsi di un involucro lanciandolo dalla finestra, ma la polizia è riuscita a recuperarlo: all’interno sono stati trovati 11 grammi di hashish e 2,09 grammi di cocaina. La perquisizione della stanza ha portato alla scoperta di altre dosi di droga e materiale per il confezionamento. La giovane ha cercato di nascondere ulteriori 4 grammi di hashish, venendo però scoperta. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che il diciottenne, di origine nordafricana, era irregolare sul territorio e aveva precedenti. Su di lui pendeva un divieto di dimora a Rimini, emesso lo scorso dicembre, e un ordine di espulsione dall’Italia. Il titolare dell’hotel, responsabile delle gravi violazioni amministrative, è stato denunciato a piede libero.