Ospiti non registrati. Chiuso hotel di Rivazzurra

Trenta giorni di stop per l’hotel Half Moon di Rivazzurra. Il provvedimento porta la firma del questore di Rimini, Olimpia Abate, che ha disposto la sospensione della licenza della struttura di via Brindisi per 30 giorni. Il provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza, è scaturito da una serie di controlli delle forze dell’ordine, svolti nelle scorse settimane.

Le irregolarità riscontrate nella gestione dell’hotel sono emerse in seguito agli interventi da parte della Polizia. In particolare, il 28 gennaio scorso, durante un controllo congiunto della divisione di Polizia amministrativa e della Squadra mobile, erano stati denunciati due cittadini tunisini per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Durante il sopralluogo, è stata accertata anche l’omessa comunicazione alla Questura delle generalità degli alloggiati da parte del titolare, contrariamente a quanto previsto dalla legge.

L’indagine ha rivelato ulteriori irregolarità: nelle stanze, infatti, era stata trovata una ragazza minorenne scappata da una comunità insieme al suo fidanzato, straniero e irregolare in Italia, ed entrambi avevano con loro degli stupefacenti. La coppia, durante il controllo, ha dato in escandescenza, opponendosi fisicamente all’identificazione, e sferrando calci e pugni all’indirizzo degli agenti. Il 31 gennaio, inoltre, durante un altro intervento della Squadra mobile, erano stati trovati due cittadini albanesi, anche loro in possesso di droga.

La decisione del questore di sospendere la licenza dell’hotel per 30 giorni si è resa necessaria, come spiegato dalla stessa autorità, per arginare un "pericolo concreto, grave e attuale per la collettività". Secondo la Questura, la struttura era diventata "ritrovo abituale di persone pericolose e pregiudicate che, in diverse occasioni e in un arco temporale ristretto, si sono contraddistinte per il compimento di reati". Gli accertamenti svolti dal personale della polizia di Stato di Rimini nel corso delle ultime settimane hanno dunque reso "indispensabile l’adozione del provvedimento di sospensione della licenza, per scongiurare e limitare, in chiave preventiva, una fonte di pericolo concreto, grave e attuale per la collettività".