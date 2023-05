Osservato speciale Il Marecchia in piena rischia di straripare La viabilità va in tilt

Tanto tuonò che infine piovve. Preventivato, atteso, temuto, il ciclone messo in conto nei giorni scorsi si è abbattuto sulla Riviera ieri colpendo duro, goccia dopo goccia, ogni singolo centimetro della provincia di Rimini. Ma se è vero che non si è mai preparati al peggio, quella di ieri nelle sue tremende fotografie resterà una giornata come non se ne vedevano da decenni sul territorio. Un’odissea nello strazio riassunta nel grande osservato speciale, il Marecchia, il cui rischio esondazione non ha risparmiato dalla chiusura precauzionale nemmeno l’arteria stradale della Statale 16. Una città spezzata in due, sbarrata – dal km 201 al km 201,500 e dalla rotonda all’intersezione con via Aldo Moro – nella sua più grande alternativa viaria all’autostrada per collegare il territorio Nord e Sud della città.

Ma non c’è solo l’Adriatica, poiché i corsi d’acqua, con tre fiumi che nell’arco della giornata ieri hanno superato la soglia di allarme: Marecchia, Ausa e Uso, hanno provocato disagi a cascata su tutto il territorio paralizzando la circolazione. Gonfiati dalle piogge, i fiumi, così come anche il Ventena e Tavollo in Valconca, hanno costretto diverse chiusure precauzionali. E la mappa di un giorno terribile parte dal ponte per Maiolo a Novafeltria, chiuso per la piena dell’Ausa. Apripista di disagi a cui si è aggiunto lo sbarramento dell’accesso del ponte di legno degli Scout a Rimini, con il torrente Mavone che è esondato nella parte alta di via Consorziale. Chiusa anche la strada che costeggia il fiume Ventena e attraversa i comuni di Saludecio, Morciano e Mondaino. Sempre poi a causa della tracimazione dell’Ausa in mattinata è stata invece allagata la Consolare per San Marino, con un blocco stradale per decine di automobilisti in viaggio. Per motivi di sicurezza è stato chiuso anche il ponte che collega Pennabilli a Sant’Agata Feltria in zona Ponte Messa, oltre a due ponti ferroviari lungo la linea Rimini-Ravenna e Rimini-Bologna. Il rischio esondazioni infatti ha paralizzato anche il trasporto su rotaie, con la sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea Bologna-Rimini, fra Forlì e Rimini, e sulla linea Ferrara-Rimini, fra Ravenna e Rimini. Sospensione che ha interessato anche alcuni tifosi dalla Puglia e diretti a Milano per l’Euroderby tra Inter e Milan, rimasti bloccati alla stazione di Rimini.

Dalla strada alle città. Le grondaie che sputano incessantemente fuori acqua torrenziale invadendo le vie. Automobili sommerse fino all’abitacolo o furgoni che tentano di attraversare i sottopassaggi solcando le acque come navi il mare. E poi fango, detriti a volontà, frane al punto da isolare intere frazioni. Una escalation di maltempo incessante che col passare dei minuti scanditi a suon di ticchettii di miliardi di gocce scese dal cielo (stimati 120 millimetri di pioggia sulle 24 ore) ha messo in ginocchio non solo la viabilità, ma tutta la provincia di Rimini con danni il cui conto è ancora tutto da stilare.

Non è finita, infatti, dicono le previsioni. Che nel delineare il secondo round indicano per oggi una seconda scarica di piogge sul territorio mantenendo al massimo livello l’attenzione del coordinamento soccorsi presieduto dalla Prefettura. Un tavolo ’h24’ che da ieri mattina si è riunito, tra vigili del fuoco, forze dell’ordine, sindaci di tutti i Comuni, Protezione civile e sanitari, per mettere in campo tutto l’arsenale di contromisure in una giornata trascorsa a suon di doppi turni massacranti e rinforzi da tutta l’Emilia-Romagna, oltre a una quarantina di volontari e due funzionari dal Veneto. Sono stati 23 in tutto gli interventi seguiti dalla Protezione civile comunale di Rimini e 35 le segnalazioni al coordinamento provinciale, che hanno portato alla chiusura di diverse strade comunali.

Francesco Zuppiroli